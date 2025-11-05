RADWIMPSトリビュート第3弾はずっと真夜中でいいのに。「有心論」 自作以外の曲を初めて音源化
RADWIMPSが19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の参加アーティスト第3弾が発表され、ずっと真夜中でいいのに。が「有心論」をカバーすることが明らかとなった。
【写真】ずっと真夜中でいいのに。が「有心論」で参加 コメント全文
このトリビュート企画は、3日から14日間にわたり、RADWIMPS公式SNSおよび特設サイトにて1日1組ずつ発表されるもの。これまでに発表されたiri「ふたりごと」、上白石萌音「25コ目の染色体」に続く3組目の発表となった。
ずっと真夜中でいいのに。のACAねは、コメントで「有心論は、自分の心臓と密かに対話できる小さな部屋のような曲」と表現。同曲に救われた時期を振り返り、「有心論って凄まじい曲」としながら、「より痛感する作業でした」と、覚悟を持ってカバーに挑んだことを明かしている。
さらに今回の参加にあたり、「自作以外の曲をRECして形に残すのは初」であることにも触れ、「この機会を心から感謝です。白血球赤血球その他諸々の愛を、込めて、送ります」としている。
SNSでは、同作のアルバムジャケット写真に参加アーティストの“ヒント”が隠されていると音楽ファンの間で話題に。今後の展開にさらなる関心が集まっている。
