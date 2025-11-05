元「水曜日のカンパネラ」のボーカルで、アーティストのコムアイが４日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。自身の「事実婚」について語った。

この日は「事実婚のメリット・デメリットを語る夜」として、事実婚をしているゲストがトークを繰り広げた。

タレントの大久保佳代子が「事実婚だからこその圧はないんですか？」と籍を入れるようにと周囲からのプレッシャーがないのかと尋ねた。

コムアイは「家族も問題ないんですよ、お互いの家族も」と即答。「例えば『旦那さんの親御さん、納得してないんじゃないですか？』とか言われるんですけど。私のパートナーの親が事実婚なんですよ。昔、ペーパー離婚していて。紙上での。『そうだよね。そうするのわかるよ』みたいな感じで」とパートナーの両親も同じ“立場”から理解があると説明した。

さらに“法律婚”しない理由について「縛りが嫌なんですよ。“不倫をしたらいけない”。しないし、したいとも思わないですけど、“不倫をしちゃいけないから、しないじゃなくて”。“したくないからお互いしないよね”っていうのが崩れるのが怖いんですよ。婚姻関係を結んでるから」と語った。

コムアイは２０２３年に、パートナーの映画監督、太田光海氏との間に第１子を出産している。