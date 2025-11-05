想定外の「お知らせ」をしてくれたハスキー犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で197万回再生を突破し、「賢くて可愛い」「仲良すぎですね」「癒やされました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大変です…！』とハスキー犬が呼びに来たので、ついて行った結果→子猫が…想定外の光景】

部屋を訪れたハスキー犬

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、スコティッシュフォールドのじゅんちゃんの可愛い姿がたくさん紹介されています。

ある日、自宅の2階で飼い主さんが仕事をしていたときのこと。突然、はっちゃんが部屋を訪れたといいます。慌てた表情で、必死に扉をこじ開けるはっちゃん…。その姿に、飼い主さんは「何か事故が起こったのかも」と焦ってしまったそうです。

はっちゃんに誘導される形で、1階のリビングに降りてみると…。

まさかの光景にホッコリ♡

はっちゃんが目線で指し示したのは、猫のじゅんちゃんでした。じゅんちゃんは、ルンバに乗って寛いでいたといいます。勝手にルンバを操作しようとしている姿が、はっちゃんには危険に思えたのかもしれません。

大変なアクシデントが起きたと思っていた飼い主さんは、肩透かしを食らったような気持ちになったとか。そんな飼い主さんの心境はいざ知らず、はっちゃんは心配そうな顔でじゅんちゃんを見つめていたといいます…♡

もしかすると、無免許運転を取り締まる警察の気分だったのかも！？仲良しなわんことにゃんこの姿に、見ている方まで癒されてしまうワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「すごくほっこりしました」「まるで人間みたいですね」「頼りになりますね！」などさまざまなコメントが寄せられました。

新しい家族が仲間入り！！

最近のご家族には、茶太郎ちゃんという猫さんが仲間入りしたのだそう！更に賑やかになったご家族ですが、この日はじゅんちゃんが飼い主さんに「お知らせ」をしに来たといいます。

真剣な眼差しで見つめるじゅんちゃんに着いて行ってみると、そこには届いたばかりの配達物が…。中はまとめ買いした洗剤でしたが、じゅんちゃんや他のみんなはおやつが入っていると勘違いしたようです。

開封してガッカリしてしまった4匹に、おやつをプレゼントしたという飼い主さん。ほのぼのとしたわんこ＆にゃんことの暮らし、ちょっぴり羨ましくなってしまいますね♡

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、4兄弟の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。