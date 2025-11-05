飼い主さんとお散歩を楽しんでいたワンコさん、工事現場に遭遇して横を通ろうとしたら…。現場に居た作業員さんから掛けられた『まさかの言葉』と、微笑ましい光景は記事執筆時点で467万回を超えて表示されており、23万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@usucha_inu』に投稿されたのは、「ハニ」ちゃんのお姿。この日も、飼い主さんと一緒にお散歩を楽しんでいたハニちゃんは、工事現場に遭遇することとなったといいます。

横を通り過ぎようとしたその瞬間、ハニちゃんのお姿に気づいた作業員さんからまさかの言葉が発せられたのだそう。

作業員から言われた『まさかの言葉』に反響

『はいワンコ通りまーす』

視線が人よりも低いワンコが通ることを現場の人々に知らせるようにそう発信してくれたという作業員さん。ハニちゃんが安全に通れるよう、配慮して発言してくれたのだといいます。

まるで自分が主役になってしまったかのような、想定外の展開にちょっぴり緊張した面持ちをみせたというハニちゃん。

作業員さんの優しさ、ハニちゃんの控えめでいじらしい反応は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「きっと優しい方なんだろうな」「可愛すぎる」「警備員さんも犬好きさんなのかな」「なんて可愛い瞳」「通ってよろしいので？ってお顔」「想像しただけでほっこり」など多くの反響が寄せられています。

薄茶色の表情豊かな女の子の日常

2023年8月生まれのハニちゃんは、控えめで大和撫子な性格、気質の持ち主。お迎えから約2年、今ではすっかり素敵なレディへと成長されています。

とっても表情豊かで緊張している時、ちょっぴり怖い時、安心している時、甘えている時…。手に取るように分かるそのたくさんの感情はすべて愛くるしさに溢れているといいます。

飼い主さんからたくさんの愛情を受けながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすハニちゃんのお姿は多くの人々に愛犬との暮らしの素晴らしさを発信し続けています。

