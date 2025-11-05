Kis-My-Ft2が、通算33枚目となるニューシングル『&Joy』（読み：エンジョイ）を12月31日にリリースする。

表題曲の「&Joy」は、“忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝JoyやHappyなことを見つけながら、鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！”というメッセージが込められた楽曲となっている。

カップリングには、8月にKis-My-Ft2初の配信シングルとしてリリースした「A CHA CHA CHA」が収録となるほか、通常盤にはさらなる新曲2曲も加えて収録される。

さらに、初回盤AのDVDには、「&Joy」MV、シングルジャケット撮影や「&Joy」MV撮影のメイキングドキュメント、「A CHA CHA CHA」MV撮影のメイキングドキュメントが収められる。初回盤BのDVDには「A CHA CHA CHA」MVと、ここでしか見ることのできない撮り下ろしバラエティコンテンツ、さらに「&Joy」MVの“DANCEver.”が収録される。

また、ファミクラストアオンラインショップ限定盤のDVDには、今年6月から全国8都市で開催された『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』より、ツアー公演初日のららアリーナ東京ベイで6月21日に披露した6人で初となる「Curtain call」のパフォーマンス、横浜アリーナで8月10日に初披露した「A CHA CHA CHA」（生配信時とは別編集）の2曲のライブ映像と、ソロカットにフォーカスした「&Joy」MVの“LIPver.”が収録される。

あわせて、Kis-My-Ft2の新ビジュアルも公開。四季の空を表現した色あざやかな背景に、ジャケットを合わせたスタイリングとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）