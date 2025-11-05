

「野菜生活 100 熊本デコポンミックス」

カゴメは、「野菜生活 100 熊本デコポンミックス」を12月2日から来年2月中旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活 100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の人々に楽しんでもらう“地産全消”を商品コンセプトとしている。2010年から発売を開始し、これまで様々な地域の果実の恵みの味わいを届けてきた。

今回着目した「デコポン」は熊本生まれの品種で、誕生から30年以上も愛されている。熊本県のPRマスコットキャラクター「くまモン」は、3月にデビュー15周年を迎え、カゴメとのコラボレーションも今年で13周年となる。

今回発売する「野菜生活 100 熊本デコポンミックス」は、20種の野菜と4種の果実を使用し、上品な甘さが特徴の熊本県産デコポンの味わいの野菜・果実100％ミックスジュース。砂糖不使用で、1日分（栄養素等表示基準値（2015）に基づく）のビタミンCを摂ることができる。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめだとか。

同品のパッケージの背景には火の国熊本のシンボルである阿蘇五岳と田園風景、熊本城、くまモン生誕祭をデザインした（イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン）。視覚的にも熊本県の魅力を存分に感じてもらえる。

また、「野菜生活 100」季節限定シリーズのコンセプトを伝える動画と、産地の風景や農家さんの果実栽培の様子を紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

カゴメは、「地産全消」コンセプトの商品を通じて、地域の活性化と持続可能な農業の実現に貢献していく考え。

［小売価格］130円前後（税込）

［発売日］12月2日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp