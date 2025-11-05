堂本光一、「上田竜也の要望でお爺ちゃん」に！ 特殊メイクで「俺ってわからないほど」の大変身
KinKi Kidsの堂本光一さんは11月4日、自身のInstagramを更新。特殊メイクで「俺ってわからないほど」の姿に変身しました。
【写真】堂本光一が「お爺ちゃん」に大変身
29、30日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された音楽イベント「MOUSE PEASCE FES.2025 2nd Bite」。元KAT-TUNの上田竜也さんがプロデュースを務めた同イベントにて、堂本さんはこのお年寄り姿を披露したとのことです。
この投稿には、記事執筆時点の5日現在で6万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
白髪＆顔はしわだらけ堂本さんは「上田竜也の要望でお爺ちゃんになりましたがこれ俺ってわからないほどよね フレッシュジュニアからお爺ちゃんまで振り幅が、、、」とつづり、1枚の写真を投稿。特殊メイクで顔がしわだらけになっています。髪とひげも白く、本当にお年寄りのような見た目です。
「光一おじいちゃん介護してきたよ」同日、上田さんも自身のInstagramを更新。「光一おじいちゃん介護してきたよ」とつづり、お年寄り姿の堂本さんにご飯を食べさせる様子を動画で公開しました。ファンからは「光一くんになんてことをwww」「マジで光一おじいちゃん声リアルですごい」といった反響が寄せられています。2人の今後の活躍にも期待したいですね。
