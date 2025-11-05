年の差夫婦YouTuber、「法律は破れない」「あと8年我慢」宣言に「恐ろしいことを考えてしまう」「本当に呆れる」批判続出
年の差夫婦YouTuber「ポンコツらいす」のこうせいさんは11月4日、自身のInstagramを更新。ストーリーズにて明かした心境に批判の声が集まっています。
【画像】こうせいの意味深な文章
「この世の理不尽さに人生で一番憤りを感じています。けどまだ牙は折れてません。こんな所で終わらないし絶対に負けられない。生き方を貫く」と、力強くつづっています。さらに「とりあえず未成年出演の一部動画動画は順次自己判断で削除していきます」と報告。連れ子である娘たちが出演する動画を指しているものと思われます。
「これまでヒカとコウセイのコントを楽しく見てくれていた方がたくさんいたことも知っています。法律は破れないです。あと8年我慢します」とのこと。
ネット上では最後の「法律は破れないです。あと8年我慢します」の部分に批判が集まっているようです。「こんなにツッコミどころ多いストーリー初めて見た あと8年我慢しますが特に吐きそう」「娘18歳 男35歳 母親48歳 8年後、地獄絵図が想像できる…」「本当に呆れるしヤバい」「やっぱり何も分かってないんですね」「法律が関係ある8年ってなんだろう。恐ろしいことを考えてしまう」「妻（母親）もどうにかしているよ。こんなのを許すなんて」と、娘が現在10歳であることから成人後に何かしらの行動をするのでは、と不安や怒りの声が多数上がりました。
【画像】こうせいの意味深な文章
「地獄絵図が想像できる…」「いろいろ終わりました」と書き出したこうせいさん。「報告するかは考えます」とのことです。「取りあえずみんな大丈夫です」と続けていますが、一体何があったのでしょうか。
「この世の理不尽さに人生で一番憤りを感じています。けどまだ牙は折れてません。こんな所で終わらないし絶対に負けられない。生き方を貫く」と、力強くつづっています。さらに「とりあえず未成年出演の一部動画動画は順次自己判断で削除していきます」と報告。連れ子である娘たちが出演する動画を指しているものと思われます。
ネット上では最後の「法律は破れないです。あと8年我慢します」の部分に批判が集まっているようです。「こんなにツッコミどころ多いストーリー初めて見た あと8年我慢しますが特に吐きそう」「娘18歳 男35歳 母親48歳 8年後、地獄絵図が想像できる…」「本当に呆れるしヤバい」「やっぱり何も分かってないんですね」「法律が関係ある8年ってなんだろう。恐ろしいことを考えてしまう」「妻（母親）もどうにかしているよ。こんなのを許すなんて」と、娘が現在10歳であることから成人後に何かしらの行動をするのでは、と不安や怒りの声が多数上がりました。