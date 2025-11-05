年の差夫婦YouTuber「ポンコツらいす」のこうせいさんは11月4日、自身のInstagramを更新。ストーリーズにて、現在の心境を明かしています。（サムネイル画像出典：「ポンコツらいす」公式YouTubeより）

写真拡大 (全2枚)

年の差夫婦YouTuber「ポンコツらいす」のこうせいさんは11月4日、自身のInstagramを更新。ストーリーズにて明かした心境に批判の声が集まっています。

【画像】こうせいの意味深な文章

「地獄絵図が想像できる…」

「いろいろ終わりました」と書き出したこうせいさん。「報告するかは考えます」とのことです。「取りあえずみんな大丈夫です」と続けていますが、一体何があったのでしょうか。

「この世の理不尽さに人生で一番憤りを感じています。けどまだ牙は折れてません。こんな所で終わらないし絶対に負けられない。生き方を貫く」と、力強くつづっています。さらに「とりあえず未成年出演の一部動画動画は順次自己判断で削除していきます」と報告。連れ子である娘たちが出演する動画を指しているものと思われます。

「これまでヒカとコウセイのコントを楽しく見てくれていた方がたくさんいたことも知っています。法律は破れないです。あと8年我慢します」とのこと。

ネット上では最後の「法律は破れないです。あと8年我慢します」の部分に批判が集まっているようです。「こんなにツッコミどころ多いストーリー初めて見た　あと8年我慢しますが特に吐きそう」「娘18歳　男35歳　母親48歳　8年後、地獄絵図が想像できる…」「本当に呆れるしヤバい」「やっぱり何も分かってないんですね」「法律が関係ある8年ってなんだろう。恐ろしいことを考えてしまう」「妻（母親）もどうにかしているよ。こんなのを許すなんて」と、娘が現在10歳であることから成人後に何かしらの行動をするのでは、と不安や怒りの声が多数上がりました。

「ポンコツらいすは継続しますよ」

今までの動画から娘への虐待疑惑が生じ、警察に通報もされ、3日には「しばらくYouTubeを自粛します」と報告していたこうせいさん。最新のストーリーズでは「最終報告で撮影した。逃げてるって思われるのも癪だからちゃんと話しますよ」と宣言し、「ポンコツらいすは継続しますよ」とも明かしました。本記事執筆時点で、最新のYouTube動画『児童相談所で調査を受けてきました』が公開されています。2人は一体何を語るのか、気になる人はぜひチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)