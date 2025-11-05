「ワオキツネザルにタンポポをプレゼントすると

こうなります」

そんな呟きと共に投稿されたおサルさんの写真が、X上で注目されている。

【話題のポスト】110.2万表示、4.3万いいねの牴屬琉Δ琶

2025年10月27日、市川市動植物園（千葉県市川市）の公式Xアカウント（＠ichikawa_zoo）が投稿したのは、フサフサの耳と円らな瞳が印象的なワオキツネザルの写真。

渡されたタンポポを器用に手で掴んで、じっと花の部分を見つめている。花を愛でているのか、なんとも可愛らしい姿だ。

と、思いきや......。

次の瞬間、なんとワオキツネザルさんは大きく口を開けてタンポポをパクリ。た、食べちゃった！

他の花も食べるかも？

29日、Jタウンネット記者の取材に応じた市川市動植物園・ワオキツネザル担当飼育員の西尾里沙さんによると、タンポポを食べているのは3歳の「メルモ」。父母と7頭の兄妹との10頭家族で暮らしている、好奇心旺盛な女の子だ。

タンポポを渡したのは10日の午後1時ごろ。おやつの時間だった。

同園のワオキツネザルはメルモさんに限らず皆タンポポが好きで、与えるといつも残さず食べるという。

「最初に花から食べ始めることが多いのですが、茎や葉も食べます」（西尾さん）

ちなみに、同園ではタンポポ以外の花を与えたことはないものの、野生でも花を食べる個体もいるため、「あげたら食べるかもしれません」とのことだ。

「とてもほっこりする写真だったので、来年の春のお花の季節が楽しみです。あっという間に食べ終わってしまうので、もう少しお花を楽しんでから食べてほしいなとは思いますが、多くの方がその姿をみて温かい気持ちになってくれているようなのでＯＫです」（西尾さん）

目だけでなく口でもタンポポを味わっているメルモさんの姿に、X上では4万3000件以上のいいね（31日夕時点）のほか、こんな声が寄せられている。

「なにこれ、かわいい」

「五感で味わってますね♪」

「タンポポを持っているおててが可愛いです」

同園のXアカウントではカシの木や柿の枝葉、小松菜やリンゴなどいろいろなものを食べているワオキツネザルの皆さんの姿も紹介されている。

お食事中のメルモさんの愛らしさに射抜かれた皆さんは、Xそして、現地まで遊びに行ってみて。