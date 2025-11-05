釈由美子、膝丈スカートで美脚スラリ「脚のラインが美しい」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】女優の釈由美子が11月3日、自身のInstagramを更新。膝丈スカートからのぞく美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳美人女優「脚のラインが美しい」膝丈スカート姿
釈は、3日に東京ドームシティで開催された「ゴジラ・フェス2025」に出演した際の衣装を投稿。ゴジラがプリントされたTシャツに黒いブルゾンを合わせ、シャーリングが特徴的なスカートからは美しい脚のラインを見せている。
この投稿に「綺麗」「可愛すぎる」「脚のラインが美しい」「憧れる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
