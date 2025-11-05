「今日好き」伊藤愛依海、美ウエストちらり秋コーデ披露「スタイル憧れる」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が11月3日、自身のInstagramを更新。お腹がチラリと見えるスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」24歳ギャル「大人っぽい」お腹チラ見せコーデ
伊藤は「3連休みんななにした」とファンに呼びかけ、写真を投稿。ボリュームのある白いショート丈のトップスにデニムパンツを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。
この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「お姉さんファッション最高」「大人っぽい」「スタイル憧れる」「永遠の推し」「ビジュ尊い」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
