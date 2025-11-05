ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）とFelix（フィリックス）が、オーストラリア観光局が企画したグローバルブランドキャンペーン「本物のオーストラリアに会う時間 G'day」チャプター2に参加した。韓国向けのキャンペーンで、オーストラリア・シドニーで幼年期を過ごした2人に白羽の矢が立った。韓国メディアが報じた。

今回のキャンペーンは観光局のブランドアンバサダーであるキャラクター「ルビー カンガルー」を通じて「一生記憶に残る旅」というメッセージを伝えるもの。オーストラリア旅行が残す深い余韻と旅行後も引き続き話題になる特別な経験を感覚的な映像で表現したのが特徴だ。

韓国市場拡張のために抜てきされた2人は、シドニーハーバー、ボンダイビーチなど、自分たちの個人的な思い出が込められた場所を背景に登場し、親しみながらも真正性のあるオーストラリアの魅力を披露する。Bang Chanは「オーストラリアでは誰もが『G'day！』」とあいさつしながら「暖かく迎えてくれる雰囲気のおかげでいつも歓迎される気分だった。だからオーストラリアはいつも特別で必ずまた訪問したいところ」と愛情を表した。

シドニー生まれのFelixも「幼い頃、家族、友人たちと一緒に海辺で過ごした時間がまだ生々しい。昼間はサーフィンを楽しみ、夕暮れ時にアイスクリームを食べながら感じた海風が大切な思い出として残っている」と伝えた。

韓国メディアのスポーツソウルは5日「オーストラリア観光庁が韓国市場に精魂を込めている理由は、爆発的な成長の勢いのためだ。オーストラリア観光庁によると、22年10月の初キャンペーン以後、オーストラリア行き航空便検索量が22％増加した。特に韓国は最も急速に成長した市場の1つで、訪韓オーストラリアの観光客数は19年28万500人から、24年37万4000人へと約33％も急増し、両国の関心が高まっており、核心市場として浮上した」と報じた。