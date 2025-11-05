「心の準備が…」イケメン俳優チュ・ヨンウ、筋肉バキバキの“上半身SHOT”にファン騒然【PHOTO】

俳優チュ・ヨンウが、近況写真でファンを魅了した。

【写真】チュ・ヨンウが脱いだ!?“シックスパック”に釘付け

チュ・ヨンウは11月4日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のチュ・ヨンウは、上半身裸のままビーチタオルの上に座り、カメラを見つめている。赤い模様のバンダナとサングラスを着用したチュ・ヨンウは、自由奔放でありながらも強烈な雰囲気を漂わせており、鍛え上げられた筋骨隆々の上半身が見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「写真を見る心の準備ができてなかった」「バリでの写真、特別すぎる」「どういうこと？」「おかしくなりそう」「かっこいい」といった反応が寄せられている。

（写真＝チュ・ヨンウInstagram）

なお、チュ・ヨンウは次回作『恋愛博士』（原題）への出演を前向きに検討している。

◇チュ・ヨンウ プロフィール

1999年6月5日生まれ。父親と母親は元トップモデルのチュ・スンイルとカン・ソンジン。187cmという高身長と小さな顔は親譲りだ。 高校2年生の時に、JYPエンターテインメントからスカウトされたが、両親から「アイドルするには歳をとりすぎてダメだ」と言われ、演技の道に進む。元々は元々将来の夢は生命工学研究者。2021年、ウェブドラマ『You make me Dance』で主演に抜擢され、俳優デビュー。その後、ドラマ『警察授業』『トキメク☆君との未来図』『田舎町ダイアリーズ』などに出演。そして時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』（2024）とNetflix『トラウマコード』（2025）で知名度を一気にあげた。