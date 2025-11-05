「make a bundle」の意味は？「bundle」が難しいかも…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「make a bundle」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大金を儲ける」でした！
「a bundle」は「大金」を指す、くだけた表現です。
「earn」＝「稼ぐ」の代わりとしてもこの表現を使うことができますが、額が大きいことを前提としているので注意しましょう。
「The store looks great now, but the renovations sure cost a bundle!」
（店はとても素敵になったけれど、改装費が本当に高かったよ！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部