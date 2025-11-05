お笑いコンビ「TKO」木本武宏（54）が5日、自身のXを更新。人気アイドルについて伝えた。

木本は「SixTONESジェシー」と書き出し、「彼とは彼がグループを組む前に共演して以降繋がっている。誕生日も欠かさずお祝いのLINEをくれる」と告白。「そんなジェシーの凄いところの一つに人付き合いの広さがある」と伝えた。

続けて「俺が今まで知り合ってきた人たちの何人が『ジェシーと仲良いいんです』と言ってきたことか」と回想。「そしてみんな口をそろえて『あんなにいい奴はいない』異口同音みんなそういう」と打ち明けた。

「そして驚くことにそのみんなが続けて言うのが『誕生日に必ずお祝いのメッセージをくれるんです』」と明かし、「つい最近もそんなことがあったからどうしてもスピーカーしたくてポストした。ジェシー、君は化け物か！！」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「愛の化身ですかね」「これからもジェシーのことよろしくお願いします」「ホントその通り！」「自然と笑顔になるお話」「ジェシーくんと交流のある人がこういう風に言ってくださるのこっちまで嬉しくなる」などの声が。

また他に「LINEの名前登録を名前＋誕生日で入れてる、ってこないだGOストでも話してた」「連絡するお友達が1000人超えるってそういうことなんだね」「友だちになった人の数だけ幸せを贈る…それがジェシー」などのコメントが寄せられている。