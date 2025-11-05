＜沖縄旅行キャンセルして！＞インドア派とアウトドア派。心地よい休日の過ごし方は？【第7話まんが】
私はナオ（32）。旦那マサキ（33）が息子のジン（5）を連れて、幼馴染の女性ユズさん（33）と息子のタケル（5）と遊びに行っていることが判明しました。どれもこれも、私が誘われて断ったものです。てっきり息子と旦那の2人で行っていると思っていたのに。沖縄旅行の予約までしていたので、旦那と大喧嘩をしています。旦那を止めたくて口にした「離婚」という言葉は、本心ではありません。しかし旦那は「離婚でもいい」なんて言うのです。
結婚して出産をして……変わらない女性なんていますか？ 私は子どもを授かって健康について勉強をしていくうちに、自分自身や家族の健康が気になるようになりました。外出に関しては……じつはもともと好きではないんです。 付き合っているときは、いつもムリをして旦那の趣味に合わせていました。
旦那が自分のアウトドアに寄り添ってほしいと主張するのなら、私が心地いいと感じるインドアな趣味に寄り添ってくれてもいいと思うのです。旦那が言うように、家族みんなでいることが大切なら、他の女性と旅行やお出かけに行くのではなく家にいればいいのです。
私は旦那に沖縄旅行をやめてほしいし、もう二度とユズさんと会ってほしくありません。だから離婚すると言えば、旦那はわかってくれると思ったのです。
でも旦那は、「離婚でもいいし、今までのようにユズと遊んでも、私がなにも文句を言わなければ離婚はしなくてもいい」というのです。わけがわかりません。
体の関係がなくたって、異性と旅行に行くことを快くOKする妻がどこにいるのでしょうか。
そもそも大事な息子を連れて、異性と遊びに行く旦那が、どこにいるというのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
