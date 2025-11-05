見つめ合い、ふっくらしたお腹を披露

男子バレーの西田有志(大阪ブルテオン)夫妻の仲睦まじい2ショットが公開され、話題になっている。

妻で元女子バレー日本代表の古賀紗理那さん(熊本県大津町出身)が、西田のYouTubeチャンネルに登場。ふっくらしたお腹を披露し、第1子妊娠中の近況について語った。

古賀さんは西田について「優しい。本当優しいよね。子どもできてからもずっと優しいだろうし、本当結婚できてよかったなと」とコメント。互いの膝に愛犬をのせ2人で見つめ合いながらほほ笑んでいた。

視聴者からは「素敵な夫婦。いつまでも仲良く幸せに」「西田有志選手すてきすぎる」「とっても穏やかでいい夫婦＆家族ですね」 「ふたりが素敵すぎてうちとくらべてしまった ぜんぜんちがう草」「紗理那ちゃん、ずっとニコニコでほんと幸せそう」「お互いをリスペクトしてるところが素敵過ぎる」など絶賛の声であふれていた。 古賀さんと西田は2022年12月31日に結婚を発表。古賀さんは2024年のパリオリンピックを最後に現役を引退。今年7月には第1子妊娠を報告した。