「ラミちゃん」がパー4でワンオン、あわやイーグル！ プロ野球で大活躍したアレックス・ラミレスが会心のプレーを動画で公開
選手、監督として日本のプロ野球で大活躍、2023年には野球殿堂入りをしている「ラミちゃん」ことアレックス・ラミレスが自身のインスタグラムを更新。パー4のホールであわやイーグルというプレーを動画で公開した。
【動画】さすがは強打者、ラミレスのパワフルなスイング【本人のInstagramより】
Tシャツにハーフパンツというカジュアルなスタイルでゴルフを楽しむラミレス。ドライバーで放った会心のティショットには、同伴プレーヤーからも「GO、GO、GO！」と声がかかっていた。そしてワンオンを確認したラミレスは力強くこぶしを握ると、現役時代のホームランパフォーマンスと同じように「ゲッツ！」ポーズから画面の外へと消えていった。ワンオンに成功したボールはイーグルも狙えそうな位置に止まっていた。そこからフックラインを読んで打ったパットだったが、わずかに届かず。それでも「ナイス・バーディ」の声には「ありがとうございます」と日本語で答えていた。ラミレスは2000年にヤクルトスワローズに移籍。翌年の日本一に貢献した。05年からは読売ジャイアンツ、12年からは横浜DeNAベイスターズで活躍。13年には外国人枠で入団した選手としては史上初の2000本安打を達成している。現役を引退後、16年からはベイスターズの監督に就任。日本シリーズに進出した年もあったが、残念ながら日本一は叶わなかった。ラミレスはベネズエラ出身だが、19年に日本国籍を取得。23年には野球殿堂入りを果たしている。
