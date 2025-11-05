中古パタートップ3は、1万円台の『オデッセイ DFX』が独占！ 10位に谷口徹が使う名器【中古ギアランキング】
今年発売された『DFX BY ODYSSEY』が2カ月連続で1位にランクインした中古クラブランキング・パター部門。各モデルの人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也氏がチェック。
今年3月に発売された『DFX BY ODYSSEY』が、先月に続きベスト3を独占。現在発売されている5モデルすべてが、トップ10入りを果たす人気を見せている。その特徴はオデッセイでもっともソフトなインサートだ。島田店長は、「ブラックのDFXインサートは、とてもソフトなフィーリングで繊細なタッチが出しやすく、しっかりとカップに届かせたいというゴルファーにはおすすめです。チャコールグレーのボディと黒いインサートでストロークに集中しやすく、どのモデルも人気となっています」と、機能と見た目の良さを人気の理由に挙げる。5つのヘッドタイプがある『DFX BY ODYSSEY』の中でも、先月に引き続き1位を獲得したのが『V-LINE FANG』は、安定した人気を誇るツノ型パターだ。「大型マレットタイプで人気があるのがツノ型パターです。今月のランキングでトップ10入りしたテーラーメイドの『Spider GT BLACK TM2』や、オデッセイの『Ai-ONE TRI-BEAM』もツノ型をベースにしたヘッド形状が『ストロークしやすい』と人気です。なかでも、ややコンパクトなツノ型ヘッドは、構えやすく方向性が出しやすい万能ヘッドで、人気が高まっていると感じています」。定価が4万円を超えるパターが多い中で、『DFX』は現在の中古販売価格は14,000円から。手にしやすいプライスも魅力になっているようだ。また、10位には、男子プロに人気の『オデッセイ WHITE HOT #5』がランクイン。谷口徹はいまだに使用しており、「ある先輩が練習グリーンで打っていて、打たせてもらったらめちゃくちゃ簡単で。2000年（平均パット1位、賞金ランク2位）はトップ3に入る試合（12回）が多かったんですよ」とゾッコンの様子だ。価格は5,000円台から。ランキング外では、ゼロトルクパターがトレンドだ。多くのメーカーからリリースされており、話題性と機能面で手にする人が増えている。「まだまだ中古では数が少ないので、ランキングには入っていませんが、今後の注目アイテムです」。新たな相棒を探しに、中古ショップに出掛けてみるのがよさそうだ。【2025年9月の中古クラブランキング（パター編）】1位 オデッセイ DFX V-LINE FANG（2025）2位 オデッセイ DFX #1W（2025）3位 オデッセイ DFX #10（2025）※ゴルフパートナーの9月の統計■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』で詳細をチェックできる。
