ＡＧＣ、1-9月期(3Q累計)最終が黒字浮上で着地・7-9月期は3.2倍増益

ＡＧＣ <5201> [東証Ｐ] が11月5日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は394億円の黒字(前年同期は1064億円の赤字)に浮上したが、通期計画の570億円に対する進捗率は69.3％にとどまり、5年平均の77.8％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比41.6％増の175億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比3.2倍の255億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.2％→7.9％に改善した。



株探ニュース

