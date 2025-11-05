13時の日経平均は1485円安の5万11円、ＳＢＧが497.37円押し下げ 13時の日経平均は1485円安の5万11円、ＳＢＧが497.37円押し下げ

5日13時現在の日経平均株価は前日比1485.26円（-2.88％）安の5万11.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は232、値下がりは1342、変わらずは35と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は497.37円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が387.74円、東エレク <8035>が115.32円、ＴＤＫ <6762>が53.9円、ファナック <6954>が39.44円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を40.91円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が32.09円、日ハム <2282>が11.11円、三井物 <8031>が10.43円、大林組 <1802>が7.84円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、陸運、建設、卸売と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、石油・石炭が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

