Rockon Social ClubがNHK『SONGS』に初登場 男闘呼組時代の代表曲メドレー、堺正章＆段田安則との共演も
ロックバンド・Rockon Social Clubが、13日放送のNHK『SONGS』に登場する。
【写真】Rockon Social Clubのライブ＆トークシーンなど番組カットがたっぷり！
Rockon Social Clubは、2022年に伝説的な復活を遂げた男闘呼組の成田昭次（ギター）、高橋和也（ベース）、岡本健一（ギター）、前田耕陽（キーボード）に、寺岡呼人（ギター／ベース／プロデューサー）、青山英樹（ドラム）を加えて結成された6人組ロックバンド。ジャンルを問わない音楽性とライブパフォーマンスで、精力的な活動を続けている。
番組では、バンドの魅力に迫るトークに加え、堺正章とのステージ共演で「プンスカピン！」を、段田安則とは終活をテーマにした楽曲「B・A・N」をそれぞれ披露。段田にとっては音楽番組初出演となり、「B・A・N」はテレビ初披露となる。
さらに、大泉洋とのトークコーナーでは、Rockon Social Clubや男闘呼組をよく知るゲストとして、堺、野村義男、MISIAがVTR出演。それぞれの視点から、バンドの意外な素顔や思い出を語る。堺はステージで共演した際に感じた魅力を、野村はライブでの印象的なエピソードを披露。MISIAは舞台裏で目撃したメンバーの姿を明かす。
男闘呼組時代の代表曲メドレー「TIME ZONE〜DAYBREAK」も披露され、メンバーたちが50代半ばを迎えてなお挑戦を続ける現在の想いに迫る。
■放送予定
11月13日（木）後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：11月18日（火）前0：35〜前1：20 ※月曜深夜 ＜NHK総合＞
出演：Rockon Social Club、堺正章、段田安則、大泉洋
VTR出演：野村義男、MISIA
歌唱曲：「男闘呼組メドレー（TIME ZONE〜DAYBREAK）」、堺正章 ＆ Rockon Social Club「プンスカピン！」、段田安則 ＆ Rockon Social Club「B・A・N」
【写真】Rockon Social Clubのライブ＆トークシーンなど番組カットがたっぷり！
Rockon Social Clubは、2022年に伝説的な復活を遂げた男闘呼組の成田昭次（ギター）、高橋和也（ベース）、岡本健一（ギター）、前田耕陽（キーボード）に、寺岡呼人（ギター／ベース／プロデューサー）、青山英樹（ドラム）を加えて結成された6人組ロックバンド。ジャンルを問わない音楽性とライブパフォーマンスで、精力的な活動を続けている。
さらに、大泉洋とのトークコーナーでは、Rockon Social Clubや男闘呼組をよく知るゲストとして、堺、野村義男、MISIAがVTR出演。それぞれの視点から、バンドの意外な素顔や思い出を語る。堺はステージで共演した際に感じた魅力を、野村はライブでの印象的なエピソードを披露。MISIAは舞台裏で目撃したメンバーの姿を明かす。
男闘呼組時代の代表曲メドレー「TIME ZONE〜DAYBREAK」も披露され、メンバーたちが50代半ばを迎えてなお挑戦を続ける現在の想いに迫る。
■放送予定
11月13日（木）後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：11月18日（火）前0：35〜前1：20 ※月曜深夜 ＜NHK総合＞
出演：Rockon Social Club、堺正章、段田安則、大泉洋
VTR出演：野村義男、MISIA
歌唱曲：「男闘呼組メドレー（TIME ZONE〜DAYBREAK）」、堺正章 ＆ Rockon Social Club「プンスカピン！」、段田安則 ＆ Rockon Social Club「B・A・N」