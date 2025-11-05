タレントで女優の菊川怜（47）が4日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。料理が苦手ながら「凄い楽になった」人気料理家の言葉を明かした。

ホストである、料理家の和田明日香とともにトークをする中、菊川は和田の料理をマネしていると明かしつつ「私、明日香さんの、“なんらかの粉をかける”っていうのが好きで。“粉ってなんでもいいんだ”みたいな」と告白。「私の中で何かが変わったんですよ。“なんらかの粉でいいので”って明日香さんが言ったから、“なんらかの粉でいいんだ”（って思えた）」とした。

これに和田は「何それ」「誰？そんなこと言うやつ」と自身の発言に困惑しきり。菊川は「片栗粉でも小麦粉でも、粉だったらなんでもいいんだと思って。凄い楽になった」と主張すると、和田は「恥ずかしいなあ、そんな参考にするようなことではないです」と照れ笑いを浮かべた。

それでも、菊川は「私、あのセリフが一番響いたんです」とキッパリ。和田が「確かにね、素焼きするよりうっすらコーティングしてあげると焼きあがりはきれいにいきますけど。もうちょっと言い方がありますね」と苦笑。

菊川は「いや私、その表現が凄い、私、料理そんな苦手なので、それで凄いハードルが下がったんですよ」とした。

菊川は6歳長男、4歳次男、3歳長女の3人の子を持つママ。昨年11月に、17年4月に結婚した実業家男性との離婚を発表している。