『呪術廻戦』「死滅回游」より乙骨憂太がS.H.Figuartsに登場! - 新衣装のシルエットにこだわり製作
バンダイスピリッツは、『呪術廻戦』より「S.H.Figuarts 乙骨憂太 -特級術師-」(9,900円)を発売する。2026年5月に一般店頭で発売、2025年11月7日より予約受付を開始する。
2026年5月発売「S.H.Figuarts 乙骨憂太 -特級術師-」(9,900円)
「S.H.Figuarts 乙骨憂太 -特級術師-」は、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」に登場する「乙骨憂太」をS.H.Figuartで再現。可動構造を一新し、新衣装のシルエットにこだわり製作。ダイナミックなポージングが可能となっている。
交換用表情パーツ4種に加え、交換用手首パーツ左4種・右5種も付属。遊びの幅が広がる。またなびいた状態をイメージした交換用髪パーツ一式が付属。動きのある戦闘シーンの再現が可能に。
別売「S.H.Figuarts 虎杖悠仁 -宿儺の器-」とともに、様々な戦闘シーンが再現可能となっている。
セット内容は、本体、交換用手首パーツ左4種右5種、交換用表情パーツ4種、交換用髪パーツ一式、交換用右腕パーツ、刀、刀(鞘付き)。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
