俳優山口馬木也（52）4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!2時間SP」（火曜午後8時）に出演。自身の体質について語った。

この日は「健康オタクVSカラダ甘やかし軍団」がテーマ。カラダ甘やかし軍団として出演した山口は「元々健康で、逆に健康に興味がない」と自身について話し、「生まれてこの方健康診断に行ったことがなくて」と打ち明けた。

結婚と同時に保険に加入し「その1回だけは（検診を）受けましたけど。その時にビックリされました。脳とかいろんな器官が、普通いろんなところに難があるんだけど、全くないと言われました」。病気に対する耐性も強く「舞台で稽古の時に机を並べて。こちら（右隣）の方がインフルエンザになられて。僕を飛ばしてこちら（左隣）がインフルエンザになって」と自身が感染しなかったことに苦笑した。

さらに「こちら（左隣）の方がO−157になって帰ってきた。そしたら僕を飛ばしてこっち（右隣）がO−157になった」と再び自身は感染せず。あまりにも病気にならない体質から「ゴリラって言われるようになった」と笑うと、明石家さんまは「ゴリラも風邪ひくと思うけどなあ」とツッコんでいた。