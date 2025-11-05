『ウルトラマンネクサス』「ウルトラマンネクサス アンファンスがついにS.H.Figuartsに登場!
バンダイスピリッツは、『ウルトラマンネクサス』より「S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス」(8,800円)を発売する。11月7日より一般店頭で予約受付を開始、2026年4月発売。
2026年4月発売「S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス」(8,800円)
「S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス」は、円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと、「ウルトラマンネクサス アンファンス」をS.H.Figuartsで立体化。劇中のプロポーションを崩すことなく、S.H.Figuarts準拠の広い可動域により、様々なアクションポーズを再現可能となっている。
さらに「クロスレイ・シュトロームエフェクトパーツ」に加え「クロスレイ・シュトロームチャージエフェクトパーツ」が付属する。
セット内容は、本体、交換用手首パーツ左右各5種、クロスレイ・シュトロームエフェクトパーツ、クロスレイ・シュトロームチャージエフェクトパーツ。
(C)円谷プロ
2026年4月発売「S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス」(8,800円)
「S.H.Figuarts ウルトラマンネクサス アンファンス」は、円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと、「ウルトラマンネクサス アンファンス」をS.H.Figuartsで立体化。劇中のプロポーションを崩すことなく、S.H.Figuarts準拠の広い可動域により、様々なアクションポーズを再現可能となっている。
さらに「クロスレイ・シュトロームエフェクトパーツ」に加え「クロスレイ・シュトロームチャージエフェクトパーツ」が付属する。
セット内容は、本体、交換用手首パーツ左右各5種、クロスレイ・シュトロームエフェクトパーツ、クロスレイ・シュトロームチャージエフェクトパーツ。
(C)円谷プロ