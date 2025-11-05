TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』オリジナル・サウンドトラックが各音楽配信サイトにてダウンロード/ストリーミング配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

毎週月曜24時〜TOKYO MX、BS11にて放送中のTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』のオリジナル・サウンドトラックが主要音楽配信サイトにてダウンロード/ストリーミング配信開始となった。

高木 洋が紡ぐ、壮大で心温まる音楽の旅。広大な異世界を巡る旅心を掻き立てるオーケストラ、仲間たちとの絆を感じさせるアコースティックな音色、そして思わずお腹が空いてくるようなコミカルな楽曲まで、物語のあらゆるシーンを追体験できる全45曲を収録。

●配信情報『素材採取家の異世界旅行記』オリジナル・サウンドトラック音楽：高木 洋

https://lnk.to/sozaisaishu-OST

＜収録楽曲＞

01.素材採取家の異世界旅行記のテーマ

02.始まりの一滴

03.ピュイっと登場！

04.魔王降臨

05.神馬のワルツ

06.神馬のギャロップ

07.蒼黒の団

08.蒼黒の団（ティンホイッスル Ver.）

09.蒼黒の団（アコースティックギター Ver.）

10.蒼黒の団（イリアン・パイプス Ver.）

11.蒼黒の団（ヴァイオリン Ver.）

12.素材採取の旅路

13.かくかくしかじか

14.頼みごと

15.トルミ村の風

16.異世界クッキング！

17.やれやれ…

18.お説教の時間

19.わちゃわちゃしようぜ！

20.静かなる脅威

21.命の灯火

22.黒い影

23.追う者、追われる者

24.一刻の猶予もない

25.未知なるダンジョン

26.いざ、素材採取！

27.牙を剥く者

28.問答無用！

29.清潔（クリーン）！

30.作戦会議

31.決意の時

32.心、通い合うとき

33.小さな幸せ

34.ひとりぼっちの夜

35.忘れられた村

36.ドワーフの国

37.壮麗なる宮殿

38.深碧の郷

39.閉ざされた郷

40.旅人との夜

41.祭りの夜は更けて

42.仲間になった！

43.また会う日まで

44.最高の仲間たち

45.最高の仲間たち（ピアノ Ver.）

●リリース情報

TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』Blu-ray BOX

2026年2月25日（水）

価格：￥36,300（税込）

品番：MJHX-02067

ディスク枚数：2枚

収録分数：本編約288分、特典約80分

収録話：第1〜12話

収録：Blu-ray【映像 MPEG-4 AVC 1080p／音声 リニアPCM】

初回特典(予定)

・アニメ描き下ろしワンピースBOX

・特製デジパック仕様

・原作書き下ろし小説＆描き下ろし漫画収録特製ブックレット（全36P）

映像特典(予定)

・キャストオーディオコメンタリー（第1話＆第12話）

＜オーディオコメンタリーキャスト＞

第1話：タケル役・島崎信長、ビー役・伊藤彩沙、ブロライト役・小市眞琴

第12話：タケル役・島崎信長、クレイストン役・森川智之、プニさん役・佐藤聡美

・Nornisオーディオコメンタリー（第1話）

＜オーディオコメンタリーキャスト＞

戌亥とこ、町田ちま

・ノンクレジットオープニング

・ノンクレジットエンディング

・PV・CM集

発売／販売元：株式会社マーベラス

店舗別特典

https://lnk.to/sozaisaisyukaBD

アニメイト(通販含む)：台座付きアクリルコースター2個セット

Amazon.co.jp：ビジュアルシート10枚セット

amiami(オンラインショップ)：アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)

ゲーマーズ：マイクロファイバータオル

※商品の仕様などは予告なく変更となる可能性があります。

(C)木乃子増緒・アルファポリス／素材採取家の異世界旅行記製作委員会

