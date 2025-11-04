寿美菜子＆高垣彩陽、ソロアーティストデビュー15周年を記念したコラボシングル「Beyond Days」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年共にソロアーティストデビュー15周年を迎える声優アーティストの寿美菜子と高垣彩陽が11月12日に発売するコラボシングル「Beyond Days」のミュージックビデオが公開された。

今回の楽曲は、Elements Gardenの藤田淳平が作曲を手掛け、作詞は寿美菜子と高垣彩陽による共作。勢いのあるヘビーなロックサウンドを基調とし、それぞれのボーカリストとしての特性を生かした掛け合いやハーモニーが最大の魅力となっている。歌詞には、声優としてもアーティストとしても歩んできた15年を互いにリスペクトし合い、共に戦い抜いてきた想いが力強く込められている。

この度公開されたミュージックビデオも、その想いをエモーショナルに映像化。監督はこれまで寿・高垣両名の数々の作品を手掛けた原田武明が務めた。

声優としてもアーティストとしてもキャリアを築き上げてきた両名が、新たな表現に挑む記念すべきコラボレーション。この楽曲を携えて行われる11月30日のアニバーサリーツーマンライブにもぜひ注目してほしい。

●リリース情報寿美菜子&高垣彩陽「Beyond Days」作詞：寿美菜子＆高垣彩陽 作曲：藤田淳平（Elements Garden）11月12日発売品番：SMCL-970価格：￥1500（税込）

＜収録内容＞

1.Beyond Days

2.Beyond Days -Sing with Minako-

3.Beyond Days -Sing with Ayahi-

4.Beyond Days -Instrumental-

店舗別オリジナル特典決定！

・Amazon.co.jp：メガジャケ

以下対象店舗/EC：オリジナルブロマイド

・Sony Music Shop

・アニプレックスオンライン

・全国アニメイト（通販含む）

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

・とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）

・ソフマップ・アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）

・タワーレコード(一部店舗を除く)

・HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）

・セブンネットショッピング

・楽天ブックス

※店舗ごとに異なる絵柄となります。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚ご購入につき、1つ特典をお渡しいたします。

●イベント情報

LAWSON presents 寿美菜子×高垣彩陽 15th Anniversary Live 2025 “With”

2025年11月30日（日）

＜昼公演＞14:00開場 / 15:00開演

＜夜公演＞17:30開場 / 18:30開演

会場：Zepp Shinjuku

チケット：

1Fオールスタンディング 10,500 ＜グッズ付チケット＞ グッズ：リボンキーホルダー 1Fオールスタンディング 9,000 ＜チケットのみ＞

＜Profile＞

寿美菜子（ことぶきみなこ）

1991年9月17日、兵庫県生まれの声優、アーティスト。2009年にテレビアニメ「けいおん！」で主要キャラクターの1人、琴吹紬を演じ注目を集め、同年に同じミュージックレインに所属する高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生と共にユニット・スフィアを結成した。2010年9月にシングル「Shiny+」でソロデビュー。2012年には1stアルバム「My stride」を携え、初のソロツアー「First Live Tour 2012 “Our stride”」を行った。その後もソロ、そしてスフィアとして幅広く音楽活動を行い、2018年1月に作詞に初挑戦した3thアルバム「emotion」を発表。2019年1月に表題曲、カップリング曲ともに自身で作詞を手がけたニューシングル「save my world」をリリースした。2020年より1年半、イギリスへ留学。帰国後、2022年9月には音楽朗読劇「シャーロック・ホームズ#2」に出演した。2023年10月に約5年ぶりの音楽作品となるEP「Curious」を発表。11月に神奈川・KT Zepp Yokohama、大阪・Zepp Osaka Baysideでワンマンライブ「LAWSON presents 寿美菜子 Zepp Live Tour 2023 “Golden hour”」を開催した。

2009年より声優ユニット「スフィア」としても音楽活動中で、15周年を迎えた。

直近では、2月にスフィアとして16年目をスタートする記念ライブLAWSON presents スフィアライブ2025 「Welcome!!!!!」2daysを満員御礼にて開催した。

高垣彩陽（たかがきあやひ）

1985年10月25日生まれ、東京都出身の声優、アーティスト。音楽大学の声楽科出身で、その卓越した歌唱力を生かし舞台女優としても活躍している。2006年2月に声優デビュー。2009年2月に同じミュージックレインに所属する寿美菜子、戸松遥、豊崎愛生とともに声優ユニット・スフィアを結成した。2010年7月にはシングル「君がいる場所」をリリースし、ソロデビュー。2011年11月にカバーミニアルバム「melodia」を発表し、12月に初のコンサートツアー「Memoria×Melodia」を開催した。その後もオリジナル楽曲はもちろん、カバーミニアルバム「melodia」をシリーズ化させ、定期的に音楽作品を発表。2016年11月に東京・Bunkamuraオーチャードホールでクラシカルコンサートを実施した。2019年8月に「戦姫絶唱シンフォギアＸＶ」のエンディングテーマを表題曲としたシングル「Lasting Song」を発表。2020年にソロアーティストデビュー10周年を迎え、2021年4月にベストアルバム「Radiant Memories」をリリースした。2024年4月に東京・立川ステージガーデンで豊崎愛生とのツーマンライブを開催。6月に高垣彩陽＆豊崎愛生名義でコラボシングル「トゥインクルクス」をリリースした。

2009年より声優ユニット「スフィア」としても音楽活動中で、15周年を迎えた。

直近では、2月にスフィアとして16年目をスタートする記念ライブLAWSON presents スフィアライブ2025 「Welcome!!!!!」2daysを満員御礼にて開催した。

