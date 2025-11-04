Argonavis、活動休止前ラストとなるワンマンライブ「Argonavis LIVE 2025 - will -」LINE CUBE SHIBUYAにて開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」。

2025年内で無期限活動休止を発表をした本プロジェクトから、Argonavisの活動休止前ラストとなるワンマンライブ「Argonavis LIVE 2025 - will -」が、2025年11月2日（日）、LINE CUBE SHIBUYAにて開催された。

本公演は全席SOLD OUTしており、開演前から会場は熱気で溢れていた。アンコールを含めて全22曲を披露し、ダブルアンコールの「ゴールライン」では会場全体が一体となる感動のフィナーレを迎え、メンバーへ大きな拍手と歓声が送られた。

本公演は国内配信も実施。アーカイブ期間は11月8日（土）23:59までとなっている。

Argonavis LIVE 2025 - will -

2025年11月2日（日）

開場 17:00 / 開演 18:00

会場：LINE CUBE SHIBUYA

出演：Argonavis（七星 蓮:伊藤昌弘、五稜結人:日向大輔、的場航海:前田誠二、桔梗凛生:森嶋秀太、白石万浬:橋本祥平）

詳細はこちら

https://argo-bdp.com/live/post-40808/

＜セットリスト＞

M1. AAside

M2. MILKY WAY

M3. 星がはじまる

M4. What-if Wonderland!!

M5. Breath!

M6. Y

M7. Starry Line

M8. スタートライン

M9. 命のクリック

M10. 心を歌いたいAcoustic Ver.

M11. 流星雨Acoustic Ver.

M12. リスタートAcoustic Ver.

M13. JUNCTION

M14. Reversal

M15. ゴールライン

M16. will

EN1. きっと僕らは

EN2. STARTING OVER

EN3. VOICE

EN4. 雨上がりの坂道

WEN1. Steady Goes！

WEN2. ゴールライン

セトリプレイリスト公開中

各音楽配信サービスにて、「Argonavis LIVE 2025 - will -」のライブセットリストプレイリストを公開中。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/Argonavis_live2025_willpr

※一部楽曲を除く

配信視聴チケット

受付期間：〜11月8日（土）21:00

アーカイブ期間：〜 11月8日（土）23:59まで

受付URL

https://eplus.jp/argo-will/st/

※海外配信なし

今後のライブ情報



from ARGONAVISプロジェクト恒例のアコースティックライブ「アコナビス」

2025年11月22日（土）EX THEATER ROPPONGI

昼・夜、各部ゲストを迎えての盛りだくさんな公演をお見逃しなく！

公演詳細

https://argo-bdp.com/live/post-42005/

from ARGONAVISプロジェクト活動休止前ラストの合同ライブイベント

2026年1月11日(日) ＠Kanadevia Hall にて開催決定！

公演詳細

https://argo-bdp.com/live/post-42008/

＜「from ARGONAVIS（フロムアルゴナビス）」とは＞

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身がライブパフォーマンスを行う「Argonavis（アルゴナビス）」「GYROAXIA（ジャイロアクシア）」、キャラクターを演じる声優とサポートメンバーがライブパフォーマンスを行う「Fantôme Iris（ファントムイリス）」「風神RIZING！（フウジンライジング）」「εpsilonΦ（イプシロンファイ）」「ST//RAYRIDE（ストレイストライド）」と個性豊かなバンドの生演奏による迫力のライブも魅力。

(C)ARGONAVIS project.

Photographer：西槇太一

関連リンク

from ARGONAVIS公式サイト

https://argo-bdp.com/