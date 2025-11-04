ヰ世界情緒、TVアニメ『魔術師クノンは見えている』オープニング主題歌担当決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

多彩な表現世界と、力強くも儚い歌声で次世代アーティストとして注目を集める、バーチャルダークシンガー・ヰ世界情緒。そんなヰ世界情緒の新曲「ラケナリアの夢」が、2026年1月より放送のTVアニメ『魔術師クノンは見えている』のオープニング主題歌に決定した。

シンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など、様々な表現手法で自らの世界を創り出す唯一無二のクリエイター・ヰ世界情緒は、2019年にKAMITSUBAKI STUDIOよりデビュー。同スタジオのバーチャルアーティストグループ「V.W.P」のメンバーとしても活動し、アニメ『神椿市建設中。』や複数のゲーム作品への楽曲提供など、活動の幅を広げ続けている。YouTubeでの総再生数は1.5億回を超え、展示や大型ライブはいずれも完売。音楽・アート・声優を融合させた創作活動で、新たなカルチャーを築き続けている。

これまで多くの名曲を共に生み出してきた音楽クリエイター・香椎モイミと再び制作を行った本作。ヰ世界情緒はこの楽曲について「誰しもが内側に抱えるような沸々とした静かな闘志、迷いながらでも突き動かされる、そんな強さを描いた楽曲です。」と想いを語る。

本楽曲は、ヰ世界情緒ならではの繊細な感情表現と壮大なサウンドが融合し、心を揺さぶる一曲に仕上がっている。『魔術師クノンは見えている』の世界観をさらに彩り、物語を鮮やかに盛り上げるだろう。

『魔術師クノンは見えている』は、WEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始したファンタジー作品。盲目の少年・クノンが、“魔術で新たな目を作る”という前代未聞の挑戦を通して成長していく姿を描き、独自のテーマ性と発想力で話題を集めた。連載中には「小説家になろう」年間ランキング［総合］1位 (2022年8月31日時点) を獲得するなど高い人気を博し、現在では書籍化・コミカライズ・アニメ化へと展開を広げている。(※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。)

TVアニメ『魔術師クノンは見えている』とのタイアップで、2作目のアニメ主題歌を担当するヰ世界情緒。磨き上げられた表現力と深みのある歌声で、作品世界に新たな彩りを添える。音楽・アート・アニメとジャンルを超えて進化を続ける彼女から、今後の展開にもぜひ注目してほしい。

＜ヰ世界情緒コメント＞

ヰ世界情緒です。

このたび、TVアニメ『魔術師クノンは見えている』の主題歌を歌わせていただくことになりました。

「ラケナリアの夢」は、誰しもが内側に抱えるような沸々とした静かな闘志、迷いながらでも突き動かされる、そんな強さを描いた楽曲です。

厳しい環境下や逆境の中でも、決して希望から目を背けることなく、成長を止めないクノンに寄り添うように歌いました。

聴いてくださる皆さんの心の篝火を守り続ける、そんな楽曲になったらいいなと思っています。

ぜひアニメと合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです！

●作品情報TVアニメ「魔術師クノンは見えている」

放送情報：2026年1月よりTOKYO MX,BS朝日,WOWOWにて放送開始！

＜ヰ世界情緒 - PROFILE＞

自らの歌と創作で世界を表現する、バーチャルダークシンガー。

力強く儚い歌声で、”ヰ世界情緒”というキャンバスの上に闇と光、新しい物語を紡ぐ。

花譜、カンザキイオリ、Guiano、大沼パセリ、DUSTCELLら多種多様なバーチャルシンガー・アーティスト・クリエイターといった若き”異能”達が集結し、YouTubeファーストを掲げ活動するクリエイティブレーベル・KAMITSUBAKI STUDIOより2019年12月9日にデビューした。

シンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など様々な方面で自らの表現をおこない、作品を創り出す、唯一無二のクリエイター。

2020年12月に公開したオリジナル曲「シリウスの心臓」Music Videoが現在600万回再生を突破。作詞、作曲は傘村トータが担当。

また、2021年10月23日にYouTube Liveにて全編無料で配信開催した1st ONE-MAN LIVE「Anima」は「#ヰ世界情緒Anima」がTwitterトレンドの世界・日本共に1位になる等大きな話題を集めた。

2022年9月には自身初の個展「ヰ世界情緒展」を東京にて開催。チケットは全日Sold outと大盛況となった。

そして、2024年8月に開催された 3rd ONE-MAN LIVE「Anima 掘廚禄蕕陵観客ワンマンライブとしてパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。全席チケットがソールドアウトするなど勢いが止まらない。

