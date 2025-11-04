2026年1月より放送開始TVアニメ『多聞くん今どっち!?』メインビジュアル解禁！作中の大人気アイドル・F/ACEが主題歌を担当！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

累計発行部数が160万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞2023」コミックス部門6位にランクインするなど、今最も注目を集める少女マンガ「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」で連載中）がついに2026年1月より放送開始！

ついに、2026年1月より放送開始となる本作のメインビジュアルが解禁！合わせて、本作に登場する大人気アイドル・F/ACE（フェイス）が主題歌を担当することも解禁となった。

TVアニメ「多聞くん今どっち！？」は、主人公の高校生・木下うたげが家事代行のバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。セクシー＆ワイルドなアイドルの本性が、実はジメジメ陰キャというギャップを持つ多聞くんと、そんな自己肯定感が低い彼を「多聞くんは神！！」と全力でサポートするうたげのドタバタな日常は、推しを持つ全ての人が共感必至だ。

解禁されたメインビジュアルでは、大人気アイドル・F/ACE（フェイス）のメンバーたちが全員で登場。豪華なラメ刺繡が施されたキラキラの特別衣装に身を包み、まばゆい光を浴びる姿は、まさに“国民的アイドル”の輝き。それぞれの個性が溢れる決めポーズにも、F/ACEならではの華やかさと圧倒的存在感が感じられる。

そんなF/ACEを全力で応援する主人公・木下うたげは、最愛の推しであるセクシー＆ワイルド担当・福原多聞くんのヘアカラーに合わせたピンクの参戦服姿で登場！多聞くんうちわを掲げるそのまなざしからは、推しへの一途な想いが溢れだしている。

すでに公開されたティザービジュアルとは打って変わり、ステージの熱気と高揚感が詰め込まれた今回のメインビジュアル。新たな“推し活ラブコメ旋風”の幕開けを、お見逃しなく！また、作品を彩るOPテーマとEDテーマは、F/ACEが担当！こちらもお楽しみに！

●イベント情報ファンミーティング♥アニメ先行上映会♥12月13日(土)新宿ピカデリー先着一般発売11月22日（土）12:00より販売開始！

2026年1月のアニメ放送に先駆けて「ファンミーティング♥アニメ先行上映会♥」が12月13日（土）に新宿ピカデリーで開催！イベントには、早見沙織（木下うたげ役）、波多野 翔（福原多聞役）、が登壇。1話、2話のアニメ先行上映に加え、キャストによるトークイベントやファンと一体になれるような企画を準備中！会場では、チビキャラステッカーの配布も予定♡ぜひチェックしてください！

チケット購入ページ

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=766460

●作品情報

アニメ「多聞くん今どっち！？」

2026年1月より放送開始！

＜イントロダクション＞

累計発行部数160万部突破！

話題の少女漫画『多聞くん今どっち！？』がついにTVアニメ化！

推しに人生を捧げる高校生・木下うたげは、大人気アイドルF/ACEのメンバー福原多聞くんを全力応援中。

ある日、推しに貢ぐ資金を稼ぐため家事代行のバイトで向かった先は――まさかの推しの家！？

そこで出会ったのは、ステージ上でのセクシー＆ワイルドな姿とは真逆な、

ジメジメ陰キャで自己肯定感ゼロの多聞くんだった――！

推しの衝撃的な“裏の顔”に戸惑いながらも、彼を推したい気持ちは止められない。

そして、ジメジメな多聞くんにもなぜかトキメキが止まらなくて…！？

笑えて共感！きゅんきゅん悶えて、沼落ち確定！

ハイテンション推し活ラブコメディ爆誕！！！

【原作】

師走ゆき「多聞くん今どっち！？」（白泉社「花とゆめ」連載）

【スタッフ】

監督：永岡智佳

シリーズ構成・脚本：永井千晶

キャラクターデザイン・総作画監督：伊東葉子

アニメーション制作：J.C.STAFF

総作画監督：千葉 充

露木愛里

プロップデザイン：藤井萌依

音楽：大間々 昂

田渕夏海

美術監督：余 力

CGディレクター：門間絢香

2Dデザイン：吉垣 誠

撮影監督：青胗風香

色彩設計：木村美保

編集：瀧川三智（REAL-T）

音響監督：大寺文彦

音響効果：西 佐知子

音響制作：田中理恵

製作：松竹・キングレコード・白泉社

【キャスト】

木下うたげ：早見沙織

福原多聞：波多野 翔

坂口桜利：千葉翔也

橘 敬人：畠中 祐

石橋ナツキ：天粼滉平

甲斐倫太郎：長岡龍歩

藤田 渉：水中雅章

白石 泉：本田貴子

結菜：福積沙耶

莉子：平山ゆりか

音楽情報

「Eyes On You」

F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／

CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）

配信リンクはこちら

https://tamon-anime.lnk.to/EyesOnYou

「F/ACE OFF」

F/ACE（福原多聞・坂口桜利・橘 敬人・石橋ナツキ・甲斐倫太郎／

CV.波多野翔・千葉翔也・畠中 祐・天粼滉平・長岡龍歩）

配信リンクはこちら

https://tamon-anime.lnk.to/FACEOFF

©師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会

関連リンク

アニメ「多聞くん今どっち！？」公式サイト

https://tamon-anime.com