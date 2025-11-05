侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が５日、宮崎市で６日から始まる強化合宿に向けて出発前に東京・羽田空港で取材に応じ、国際大会での“新ルール”順応へ、合宿初日からピッチコムらを取り入れることを明かした。

来年３月のＷＢＣを想定して、１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」では、ピッチクロック、拡大ベース、ピッチコムなど、ＭＬＢではおなじみとなったルールが採用される。経験したことが無い現役選手がほとんどなだけに、指揮官は「明日からバンバン。当然ピッチクロックも置いて、投手は今までの自分主体じゃなくなってくる。中には全く気にしなくていい投手もいると思うけど、サイン交換の時間は要すると思うので、スマートに行くにはピッチコムの方がいいのかな。（ライブＢＰなどで？）全部そこで試したい」と、まずは順応を課題に挙げた。

井端監督自身は、今春には、米アリゾナで行われたＭＬＢのスプリングトレーニングを視察に訪れるなど、“新ルール”を実際に目にしたことはある。「アメリカでも日本でも現物を見たぐらい。アメリカのは発音が良すぎて何言ってるかわからなかった」と冗談交じりに報道陣の笑いを誘いつつ、「それが日本版で、（うまく）できるのかというのもあるよね」と、話した。

◆ピッチクロック ＭＬＢで試合時間の短縮を目的に２３年から実施。現行ルールでは投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反するとカウントに１ボールが加えられる。ＮＰＢでは未導入だが、２４年のプレミア１２では無走者の場合のみ、２０秒以内というルールで採用された。

◆ピッチコム ＭＬＢで不正なサイン盗み防止を目的に２２年から導入されたバッテリーのサイン伝達のための電子機器。基本的には捕手が発信機から送った球種やコースなどのサインを、投手が帽子に付けた受信機から音声で受信する。投手からサインを送ることも可能。味方野手も受信機を装着すると情報を共有できる。ＮＰＢでは未導入だが、日本リトルリーグ協会が導入を検討中。