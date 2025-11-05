女優・北川景子がまさかの役柄を披露し、Ｘ（旧ツイッター）では「北川景子」がトレンド入りする騒ぎとなった。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

５日放送のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）第２８話。ヘブン（トミー・バストウ）の女中を断ったトキ（郄石あかり）は、街中を歩いていると、物乞（ご）いをする着物姿の女性が…。松江を出ていったはずのタエ（北川景子）だった。

通りすがりの男性が小銭を入れるも、タエは無言。「施しを受けたら頭下げて礼を言うのが物乞いじゃろうが」と言われたが、タエは「なにゆえ？なにゆえ頭を下げねばなりませぬか」と言い返した。怒った男性は「コイツ、頭おかしいんか。もうええ、返せ！」と小銭を戻し、タエを強打した…。

タエがまさかの姿で再登場。ネットは「北川景子さんが変わり果てた姿」「北川景子がものごいになっててショックを受けた朝なのだった」「北川景子の物乞いはなかなか衝撃的だった」「衝撃の展開すぎてビビった。北川景子が！」「物乞いなんて！びっくり仰天！」と驚きが止まらず。

物乞いでもどこか気品にあふれ、「タエさんの乞食（こじき）姿は衝撃だった。でも想像していた乞食姿ではなくて、凛（りん）とした美しさがあった。着物は汚れているのに乱れておらず。手入れされた髪とお顔。誇りと身なりだけは失わないタエさんの姿があった。落ちぶれても輝く美しさが出せるのは北川景子さんの存在感」「旦那と二人で絶句してしまったくらい衝撃を受けた。タエ様。。。でも北川景子は何を演じても美しい。凛としているのよねぇ」「今日の朝ドラは鬼畜回だったな...でも北川景子は何を着てても何をしてても圧倒的に美しいということが証明された」「本当に、驚きました。北川景子さんの演技、凄（すご）いです。美しい方が、こんな姿に。しかも、無言の演技で、受け身語らずして、品性を保つ。武士の奥方を演じられ、存在感があります」などの感想が寄せられた。