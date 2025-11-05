米株価指数先物 時間外取引 ダウ上昇に転じる、AI空売り報道の売り一巡 米中緩和も 米株価指数先物 時間外取引 ダウ上昇に転じる、AI空売り報道の売り一巡 米中緩和も

東京時間12:56現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47247.00（+33.00 +0.07%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6794.50（-7.25 -0.11%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25517.25（-58.00 -0.23%）



ナスダック先物は下げ幅を縮小、一時1%近く下げていた。ダウは一時130ドル安もプラス圏に転じている。バーリ氏のAI空売り報道を受けた売りは一巡、米中緊張緩和で買い戻しの動きがみられる。



トランプ米大統領が対中合成麻薬関税を10日から10％引き下げる大統領令に署名した。これに対し中国は10日から米国製品の一部に対する関税を一時停止する、24%関税を1年間停止することを発表した。

