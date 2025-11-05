154.80　エンベロープ1%上限（10日間）
154.66　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.50　現値
153.27　10日移動平均
153.01　一目均衡表・転換線
152.40　21日移動平均
151.73　エンベロープ1%下限（10日間）
150.54　一目均衡表・基準線
150.15　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
148.40　100日移動平均
148.21　一目均衡表・雲（上限）
148.00　一目均衡表・雲（下限）
147.73　200日移動平均

午前中に152.96まで売りが出ており、10日線を一時下回っている。この後の動きで終値ベースでも下回ると流れが変わる可能性。