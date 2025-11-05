テクニカルポイント ドル円 一時10日線下回る
154.80 エンベロープ1%上限（10日間）
154.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.50 現値
153.27 10日移動平均
153.01 一目均衡表・転換線
152.40 21日移動平均
151.73 エンベロープ1%下限（10日間）
150.54 一目均衡表・基準線
150.15 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
148.40 100日移動平均
148.21 一目均衡表・雲（上限）
148.00 一目均衡表・雲（下限）
147.73 200日移動平均
午前中に152.96まで売りが出ており、10日線を一時下回っている。この後の動きで終値ベースでも下回ると流れが変わる可能性。
