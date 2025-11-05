テクニカルポイント ドル円 一時10日線下回る テクニカルポイント ドル円 一時10日線下回る

154.80 エンベロープ1%上限（10日間）

154.66 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

153.50 現値

153.27 10日移動平均

153.01 一目均衡表・転換線

152.40 21日移動平均

151.73 エンベロープ1%下限（10日間）

150.54 一目均衡表・基準線

150.15 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

148.40 100日移動平均

148.21 一目均衡表・雲（上限）

148.00 一目均衡表・雲（下限）

147.73 200日移動平均



午前中に152.96まで売りが出ており、10日線を一時下回っている。この後の動きで終値ベースでも下回ると流れが変わる可能性。

