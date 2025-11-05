年末に義実家に帰省するのが、憂鬱だと感じる人は多いのではないでしょうか？ この時期が近づいてくると、ソワソワしてしまいますよね。特に義実家でお手伝いをさせられることがストレスに感じている場合、帰省するのをやめたくなるようで……。

今回は、帰省すると義母に年末の大掃除を押し付けられる話をご紹介いたします。

大掃除を押し付けてくる

「毎年、年末が近づくと憂鬱な気持ちになります。それは義母の人使いの荒さ。年末は義実家に行くのですが、毎年大掃除をさせられるんです。

夫や義両親もやってくれるならまだいいけど、すべて私に押し付けてくるのがイラッとします。夫ものんきにテレビを見てるだけだし、義父は『よく動いて偉いなぁ』と感心するだけで、なにも手伝ってくれません。

私の性格上、頼まれるとNOと言えないし、嫁という立場もあってなかなか断れないんですよね。義母も『次は拭き掃除ね』『縁側のほうもお願い』と、調子に乗っていろいろ頼んでくるし……。今年の帰省はキャンセルしたいのが本音です」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 年末の大掃除をお嫁さんにさせるなんて、都合よく利用しているだけのように思えますね。義実家には旦那さんだけで帰省してもらうのがいいかもしれません。

