照り照り仕上げも電子レンジで簡単に！ 「もやしの肉巻きレンジ照り焼き」
【写真を見る】【包丁いらない宣言】お安く罪悪感がない「もやし」で最高のおつまみができた！
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■電子レンジで照り照り仕上げに
もやしの肉巻き レンジ照り焼き
1人分：360kcal
塩分：2.2g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約250g）
豚ロース薄切り肉…8枚（約200g）
水菜…1株（約80g）
A〈混ぜる〉
・おろしにんにく…小さじ1/2
・しょうゆ…大さじ1・1/2
・はちみつ…大さじ1
片栗粉
■【作り方】
1 水菜はざく切りにし、パリッとするまで水にさらして水けをしっかりときり、器に敷く。
2 豚肉を1枚ずつ縦長に広げ、もやしを1/8量ずつ軽く握ってからのせ、手前からくるくるときっちりと巻く。手で握るようにしてもやしと肉をなじませ、8本作って片栗粉大1/2をまぶす。
3 直径約23cmの耐熱皿にAを広げ、2を巻き終わりを下にして並べる。ラップをかけて8分、肉の色が完全に変わるまでレンチン（600W）する。肉巻きにたれをよくからめ、1の器に盛る。
料理／上島亜紀、撮影／難波雄史
POINT
肉巻きに片栗粉をまぶしておくと、調味料とよくからみ、照りも出て一石二鳥。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』