電子レンジで照り照り仕上げに


いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■電子レンジで照り照り仕上げに

もやしの肉巻き レンジ照り焼き

もやしの肉巻きレンジ照り焼き


1人分：360kcal

塩分：2.2g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋（約250g）

豚ロース薄切り肉…8枚（約200g）

水菜…1株（約80g）

A〈混ぜる〉

・おろしにんにく…小さじ1/2

・しょうゆ…大さじ1・1/2

・はちみつ…大さじ1

片栗粉

■【作り方】

1　水菜はざく切りにし、パリッとするまで水にさらして水けをしっかりときり、器に敷く。

2　豚肉を1枚ずつ縦長に広げ、もやしを1/8量ずつ軽く握ってからのせ、手前からくるくるときっちりと巻く。手で握るようにしてもやしと肉をなじませ、8本作って片栗粉大1/2をまぶす。

3　直径約23cmの耐熱皿にAを広げ、2を巻き終わりを下にして並べる。ラップをかけて8分、肉の色が完全に変わるまでレンチン（600W）する。肉巻きにたれをよくからめ、1の器に盛る。

料理／上島亜紀、撮影／難波雄史

POINT

肉巻きに片栗粉をまぶしておくと、調味料とよくからみ、照りも出て一石二鳥。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』