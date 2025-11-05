【「uni Palette」アイボリー、ピスタチオ、もふエナガ、シバイヌ】 価格：1ダース 792円 【「uni Palette Fit」メタリックネイビー、パールホワイト】 価格：1ダース 924円 11月12日発売

左から、「uni Palette」アイボリー、ピスタチオ、もふエナガ、シバイヌ、「uni Palette Fit」メタリックネイビー、パールホワイト

【拡大画像へ】

三菱鉛筆は、学童向け鉛筆「uni Palette（ユニ パレット）」シリーズに新デザインの鉛筆を追加するとともに、新シリーズ「uni Palette Fit（ユニ パレット フィット）」を新たにラインアップし、11月12日に発売する。価格は「uni Palette」が各1ダース792円、「uni Palette Fit」が各1ダース924円。硬度はすべて2Bとなっている。

「uni Palette」シリーズは、2008年から展開している多彩なカラーラインアップを詰め込んだ学習文具。今回の新商品では、大人っぽいニュアンスカラーを採用した「アイボリー」と「ピスタチオ」、人気の動物をモチーフにし、鉛筆軸には足跡をあしらった「もふエナガ」と「シバイヌ」の4種が追加される。

また、スポーツ用品から着想を得たデザインにノンスリップ加工を施した機能性鉛筆「uni Palette Fit」シリーズが新たにラインアップされる。こちらは「メタリックネイビー」と「パールホワイト」の2種展開となる。