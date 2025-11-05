今季開幕前にヒートから放出されたプレシャス・アチューワがキングスと契約

11月5日（現地時間4日、日付は以下同）。サクラメント・キングスが、フリーエージェント（FA）のプレシャス・アチューワと契約を結び、ロスター枠を空けるためにアイザック・ジョーンズを放出したことを発表した。

4日を終えて、キングスは2勝5敗でウェスタン・カンファレンス13位。開幕から先発フォワードのキーガン・マレー（左手親指）を欠き、直近5戦で1勝4敗のチームで、アチューワはローテーション入りすることが予想されている。

203センチ102キロのアチューワは、センター兼パワーフォワードの26歳。NBAキャリア5年目の昨シーズンは、ニューヨーク・ニックスで57試合に出場し、平均20.5分6.6得点5.6リバウンド1.0アシストにフィールドゴール成功率50.2パーセントを記録。

今夏はキャリア1年目を過ごしたマイアミ・ヒートと契約。プレシーズンゲーム4試合へ出場し、平均11.7分4.8得点5.3リバウンドを残すも、開幕前の10月19日にウェイブ（保有権放棄）されていた。

開幕7試合のうち5戦をアウェーで戦ってきたキングスは、6日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦、8日のオクラホマシティ・サンダー戦を含め、ホーム5連戦が組まれている。