話したくなる腕時計トリビア 第53回 「洞窟探検をするために作られたロレックス」とはどんなモデル?
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
ロレックスのプロフェッショナルモデル(スポーツモデル)の中で、洞窟探検用に作られたモデルは何でしょう
ダイバースウォッチやパイロットウォッチ、レーシングウォッチなど、腕時計の中には、ある特定の職業やシチュエーションのために設計されているモデルがあります。
中でもロレックスには、洞窟探検用に作られたモデルがあります。一体どのモデルでしょうか?
洞窟探検用に作られたロレックスとは?
正解はこちら
【答え】エクスプローラー
エクスプローラー Ref.226570
エクスプローラー兇魯┘スプローラー気稜廟献皀妊襪任后
エクスプローラー(探検家・冒険家)という名のとおり、冒険家や探検家に向けて作られました。エクスプローラー気蓮3・6・9のアラビアインデックスを基調としたシンプルなデザインであるのに対し、エクスプローラー兇脇付表示と24時間針が備え付けられました。24時間針は、昼夜の区別がつかない洞窟内や極地でも午前と午後が判断できるように加えられたと言われています。
エクスプローラー Ref.114270
ちなみに、エクスプローラー気蝋文字盤のみですが、エクスプローラーIIは初期型以外、白黒の2色の文字盤を展開しています。型式16570(40mm・赤針)から216570(42mm・オレンジ針)への変更を経て、現行の224270ではムーブメントが新しくなりつつも、ケースサイズと針色は変わらず216570と同じです。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
