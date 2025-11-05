品川庄司、コンビで同期芸人のお見舞いに「笑顔が見れて安心した」
お笑いコンビ・品川庄司の品川祐と庄司智春が4日、それぞれインスタグラムを更新し、お笑いコンビ・東京ダイナマイトのハチミツ二郎のお見舞いに行ったことを報告した。
品川庄司
病の悪化で足を切断したことが先月5日に明らかになったハチミツ二郎。品川と庄司はそれぞれ3ショット写真を公開した。
品川は「品川庄司でハチミツ二郎に会いに行ってきた。東京NSC1期生の3人思い出話に花が咲き。二郎のおかげで、庄司が相方ではなく同期に感じれた。早く3人で一緒に舞台に立とう」とコメント。
庄司は「ハチミツ二郎のお見舞いに品川庄司で行ってきました。3人は東京NSC1期生の同期 ファミレスでいろんな話をして楽しかった 相変わらず面白かったし 笑顔が見れてとにかく安心した さて まだまだこれから！」とつづった。
品川祐のインスタグラムより
