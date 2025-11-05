国際社会が温室効果ガス排出量削減目標の達成に遅れをとっているため、地球の平均気温は危機的なしきい値に近づいています。そんななか、地球を人工的に冷やすジオエンジニアリング（気候工学）が注目を集めています。そこへ今回、イーロン・マスク氏が参戦してきました。

マスク氏｢人工衛星で太陽光を遮断すればいいのでは？｣

マスク氏はX（旧Twitter）で、人工衛星を太陽放射管理（SRM）に利用すれば、地球に到達する太陽光を制御できるため、温暖化の効果的な解決策になると主張。以下の内容を投稿しました。

太陽光発電で稼働する大規模なAI衛星コンステレーションは、地球に到達する太陽エネルギーの量を微調整することで、地球温暖化を防ぐことができるでしょう。

この方法で、季節変動や管理権をめぐる地政学的紛争の可能性も考慮しながら、地球全体の太陽エネルギーを正確かつ公平に調整できるのかという質問に対して、マスク氏は、

はい。地球温暖化や地球寒冷化を防ぐには、ごくわずかな調整で十分です。地球は過去に何度もスノーボール（全面凍結）状態になったことがあります。

と答えています。人工衛星群で地球寒冷化を防ぐって、太陽エネルギーを増幅させるつもりなのかな…。

世界で最も裕福な人物であり、世界最大の人工衛星企業のCEOが宇宙空間を利用したSRMを推奨しているという事実は、確かに注目に値します。しかし、多くの専門家は、この戦略が極めて非現実的で危険だと警告しています。

SpaceXは新たな宇宙事業を狙っているのか？

マスク氏だけがSRMに関心を持っているわけではありません。大気にエアロゾルをまいて火山噴火と同じ効果をもたらす方法から、軌道上に数千枚の鏡を打ち上げる方法まで、さまざまなアプローチを模索する企業が増えています。

こういった企業のなかには、すでに多額の資金を調達し、開発や試験に向けた野心的な短期目標を掲げているところもありますが、いずれの企業も大規模に技術を展開できる段階には至っていません。

もしSpaceXがこの急成長中の産業に参入すれば、スタートアップ企業たちは小さな池に巨大な魚が出現したことに気づくでしょう。

ただし、マスク氏自身がSpaceXでSRM衛星を開発すると明言したわけではありませんし、現時点で計画は存在しません。それに、いくら同社が数十億ドル規模の評価を得て、巨大なスターリンク衛星群をすでに展開しているからといっても、人工衛星群によるSRMの実現は言うほど簡単ではありません。

本当に実現可能？

SpaceXが最初に直面する課題は、スターリンク通信衛星の製造から、マスク氏が説明した人工知能を搭載し、太陽光で発電するSRMに対応した衛星開発への事業転換です。ちなみに、現在軌道上で運用中の約9,000基のスターリンク衛星は、SRM用に転用できません。

スターリンク事業と並行する形で、SRM専用のまったく新しい衛星部門を立ち上げるという選択肢もありかもしれません。

マスク氏は、SRM衛星がどのように機能するのかについては具体的に説明していませんが、おそらく鏡や日よけを装備した衛星が地球と太陽の間で編隊を組んで、国ほどの大きさがある巨大な遠隔操作できるバリアを形成することになるでしょう。

科学者たちは、地球の平均気温に有意な影響を与えるために必要なSRM衛星の数を正確に把握していませんが、その推定値があまりにも大きすぎるため、多くの専門家はこの解決策を非現実的と考えています。打ち上げと配備にかかるコストだけでも数兆ドル（数百兆円）規模と推定されており、マスク氏の財力をもってしても到底まかなえないほどの巨額になると思われます。

仮に実現できたとしても、｢実行すべき｣かとなると、それはまた別の話です。専門家は、かねてより宇宙空間でのSRMが地球の気候や昼夜の移り変わり、生物多様性、地政学的緊張などに予期せぬ重大な変化を引き起こす可能性を警告してきました。

こういった悪影響を回避し、温暖化を抑制するためには、これまでに展開されたなかで最大かつ最も影響力の大きい衛星コンステレーションに対する、前例のない技術的制御と国際的なガバナンスが求められます。

すぐに実現するわけじゃないことは言うまでもありません。それでも、マスク氏がSRMへの関心を高めていることで、この新しい産業は注目を集め、ジオエンジニアリングがどこまで可能で、どこで線を引くべきなのかについての議論を活発化させるでしょう。

まず温室効果ガス排出量削減が先なのは当たり前として、ヘタすると地球全体、地球上に存在するすべての生命体が悪影響を受ける高リスクの技術なので、国際社会でルールを決めてから行動に移さないとヤバいと思います。