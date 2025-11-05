「絶好調だ」イングランドで３戦連発の日本人MFを現地メディアが称賛！ ファンからは森保J入り待望論「呼ばない手はない」「代表復帰見たい」
絶好調の日本人アタッカーが３戦連発だ。
現地11月４日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第14節で、坂元達裕が所属するコベントリーがホームでシェフィールド・ユナイテッドと対戦。３−１で勝利を飾った。
この一戦に４−３−３の右ウイングで先発した坂元は０−１で迎えた49分、敵陣ゴール前でロングスローのこぼれ球に素早く反応。左足を振り抜いて鋭いシュートをニアサイドに突き刺してみせた。
リーグ戦３試合連続となるゴールを決めた29歳のMFはこれで今季４点目をマーク。SNS上では、「代表復帰見たい」「代表に呼ばない手はない」「めっちゃ活躍してる」「すげえの決めた」などの声が上がっている。
また英公共放送『BBC』が「３試合連続のゴール。この日本人は絶好調だ」と称えれば、コベントリーの地元メディア『Coventry Live』は、採点記事で「８点」を与えて、「序盤から活発なプレーを見せ、右サイドで相手と激しいバトルを繰り広げた。後半早々にロングスローのこぼれ球に飛び込んで重要な同点ゴールを決めた」と高評価している。
イングランド２部の首位を走るチームで躍動する坂元。2021年以来となる日本代表入りにも期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダイレクトで巧みに決めた！坂元達裕の３戦連発弾
