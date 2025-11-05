三井住友カードをPayPayに登録＆利用で最大1000%のVポイント還元するキャンペーン - さらにハズレなしで全員100円相当もらえる
三井住友カードは11月4日、PayPayと三井住友カード利用者に向けたキャンペーンを開始した。
PayPayで三井住友カードを使おう!登録&ご利用で最大1,000%還元キャンペーン
キャンペーンの実施期間は2025年11月4日〜2026年1月18日まで。キャンペーンページに記載のある三井住友カードが対象となる。
PayPayの支払い方法に対象カードを追加すること、次に期間中に支払い方法を対象カードに設定したPayPayで合計500円以上を支払うことが条件となる。エントリーは不要で、キャンペーン開始時点ですでに対象カードを登録している場合も対象となる。
特典は、1等が「期間中の対象利用合計額の1,000%(10倍)相当のVポイント還元」で、当選者は100名。2等は「100円相当のVポイント還元」で、1等以外の全員が対象となる。なお、1等の還元上限は5万ポイントまでであり、当選は本会員1人につき1回までとなっている。
