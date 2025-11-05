【レポート】岩田剛典、映画『金髪』舞台挨拶に登壇「今日のためだけに髪の毛を金髪にしてきました！…ウソです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在開催中の第38回東京国際映画祭にて、映画『金髪』（11月21日公開）がコンペティション部門に正式出品。11月4日に上映前舞台挨拶が実施され、主演の岩田剛典、共演の白鳥玉季、山田真歩、田村健太郎、内田慈、そして坂下雄一郎監督が登壇した。

■岩田剛典「（脚本を）読んですぐにやりたいと。それくらい脚本力に魅了された作品です」

教師役初挑戦の岩田は「今日のためだけに髪の毛を金髪にしてきました！ ウソです」と冗談を交えつつ、そのコメントが英語通訳されると知ると、「同時通訳…恥ずかしいよ！ すみませんね…」と赤面。坂下監督による脚本にゾッコンで「読んですぐにやりたいと。それくらい脚本力に魅了された作品です」と紹介し「観ていただく皆さんの耳が痛くなるような世界観の話でもありますので、僕が演じた市川を反面教師として観てほしいです」と予告した。

金髪デモ発起人の女子中学生・板緑役の白鳥は、劇中の金髪姿に触れて「金髪のウィッグを付けると家で考えていたよりも板緑に近づける気がして、金髪ウィッグに感謝しています」と変身姿に手応え。

市川（岩田）の同僚教師を演じた山田は、かつて教師を夢見るものの学習指導要領を一読して挫折した経験の持ち主。演じたキャラクターについては「学習指導要領的にはパーフェクトな先生かもしれないけれど、ある意味、傍観者。もし私がこの先生に習っていたら、卒業と同時に記憶から消してしまうような気がする。でも、そういう大人って多いのではないかと演じながら思いました」と分析した。

坂下組常連俳優の田村は「坂下監督は…とにかく撮影が早い！ 演出も何かを言ってくれるわけでもなくて、『大丈夫…』とボソッと言って帰っていく。でも、完成作を観ると完璧に仕上がっている。気づかぬうちに手のひらで踊らされていた感覚がある」と寡黙さを回想。これに岩田は「僕も昨日、監督の声を始めて聞きました。昨日、番宣で監督とガッツリお話をして“こんな声をしていたんだ…”と思って。…嘘です！」とジョークで応答し、「今のも英訳されるのか。恥ずかしいな」と照れた様子を見せた。

同じく常連俳優の内田は、坂下監督について「今でも何を考えているのかわからないときがあるけれど、初めてお会いした当初は笑いもしないし、本当に何を考えているのかわからなかった」とぶっちゃけながら、「今回はどんな反応をするのかな？ と思ったら、ちょっと笑顔を出してくれるようになっていて…。監督も大人になったんだなあと思った」と成長を感じていた。

校則をテーマに本作を作り上げた坂下監督は「自分とは距離感のあるテーマの題材でしたが、作っていくうちに市川が共感しやすいキャラクターになった。距離の遠い題材と距離の近い主人公の変わった合わせ技のような作品になった」とコメント。

最後に、主演の岩田は「自分も坂下監督のことを何を考えているのかわからない人だと思っていたら、坂下監督から『岩田さんは何を考えているのかわからない…』と言われました。この映画はお互いに何を考えているのかわからない人たちが作った映画になっています」と笑わせた。そして「冗談はさておき、『金髪』は校則をテーマにした映画ではありますが、世代間のギャップや人が成長するにつれて人が持っている価値観・常識が変わっていく、そのボタンの掛け違いを観てほしいです。全世代に刺さる、共感できる映画を純粋に楽しんでほしいです！」と呼び掛けていた。

■岩田剛典、坂下雄一郎監督への信頼を語る

上映後の登壇では、岩田と坂下監督が登壇し、観客とのQ＆Aを実施。元教員という観客からは「教師役を演じるにあたって、参考にした教師はいらっしゃいますか？」と岩田初の教師役に対する質問が挙がり、岩田は「具体的にはいませんが、今まで触れてきた先生方はやっぱり意識しました。でも本作は脚本がすべてで、市川は脚本が作り上げたキャラクターでした」と監督がいちからオリジナルで手掛けた本作への信頼を語った。

「岩田さんは普段何をしてもカッコ良くなりがちだと思うんですが、市川先生はダサくて残念な感じでした。市川先生のあの絶妙な表情はどうやって作っていったんですか？」と普段とのギャップを感じる演技に対して質問を投げかけられると、岩田は「事前にこういう表情を作ろうなどと考えたことはなかったです。監督が引き出してくれたと言っても過言ではないですね」と続けて監督への絶大な信頼を明かし、監督は「あまり雄弁に話すほうではないので、脚本やト書きではなるべく細かく書くようにしています」と撮影をする上で意識していることを語った。

また、看護師を目指す学生から「夢に向かって頑張っている若い世代に向けてメッセージをいただきたいです」とエールを求められると、岩田は「失敗を恐れず挑戦してほしいです。自分に自信がなかったり、練習量が足りないこと、時間がないこと、年齢などを理由に、挑戦することすらやめてしまうのはもったいない。失敗は失敗じゃないから、チャレンジしてほしいです」と背中を押す言葉を送った。

観客との交流もあり、登壇イベントは大盛況で幕を閉じた。

■映画情報

『金髪』

11月21日（金）全国公開

出演：岩田剛典

白鳥玉季、門脇麦、山田真歩、田村健太郎、内田慈

監督・脚本：坂下雄一郎

配給：クロックワークス

(C)2025 映画「金髪」製作委員会

■関連リンク

映画『金髪』作品サイト

https://kinpatsumovie.com/