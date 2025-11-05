イロチ買いしたい！【ユニクロ】40・50代の1軍候補♡「優秀セーター」

大人の着こなしには、おしゃれなだけでなく上質感のあるアイテムを取り入れたいところ。こだわりの素材やシルエットを採用した、きちんと感のある【ユニクロ】のセーターなら、大人の秋冬コーデの1軍になってくれそうです。オンオフ問わずヘビロテできて洗濯機洗いOKとあれば、イロチ買い間違いなしかも。

きちんと感も大人の余裕も両立する優秀セーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

「肌ざわりのなめらかな極細メリノウールを100%使用」（公式サイトより）したポロセーター。メリノウールの程よい光沢感で、シンプルながら上品さも感じられます。きちんと感があり、オフィスコーデにも休日コーデにもなじみそう。カラーは大人の秋冬コーデで使いやすい全6色展開で、思わずイロチ買いしたくなるかも。

ゆるっとこなれる大人のセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」\2,990（税込）

Vネック × 襟付きのデザインで、女性らしく着こなしやすいセーター。シンプルなワンツーコーデのセンスを底上げできそうです。首元がすっきり見えて抜け感をプラス。「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」（公式サイトより）で、着心地のよさも期待できます。洗濯機洗いでき、お手入れ簡単なのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M