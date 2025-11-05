伊藤忠、上期最終は14％増益で着地、今期配当を実質増額修正

伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ] が11月5日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比14.1％増の5002億円に伸び、通期計画の9000億円に対する進捗率は55.6％となり、5年平均の57.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比9.5％減の3997億円に減る計算になる。



同時に、12月31日割当の1→5の株式分割に伴い、今期の年間配当を従来計画の200円→122円(株式分割前換算では210円)に修正した。年間配当は実質5.0％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比6.7％減の2163億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の4.8％→5.0％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

