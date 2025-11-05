『『フェス・ゴジラ 新宿炎上』バーニングミレニアムゴジラがムービーモンスターシリーズより登場!
バンダイは、『フェス・ゴジラ 新宿炎上』より「ムービーモンスターシリーズ バーニングミレニアムゴジラ」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「ムービーモンスターシリーズ バーニングミレニアムゴジラ」(4,620円)
「ムービーモンスターシリーズ バーニングミレニアムゴジラ」は、『フェス・ゴジラ 新宿炎上』に登場した 「バーニングミレニアムゴジラ」を、リアルな造形と彩色表現で歴代ゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」で商品化したアイテム。
『フェス・ゴジラ供／圭姫蠑紂戮謀仂譴靴拭屮潺譽縫▲爛乾献蕁廚赤く燃え上がった姿を立体化。造形は特徴的な背びれの形状、顔の表情までこだわり抜かれた逸品である、若狭新一氏完全監修の「ミレニアムゴジラ ver.2.0」をベースに使用。彩色は、クリア素材の上からスプレーカラーを塗り重ね、内から赤く燃え上がる姿を再現している。瞳のデザインは、バーニングゴジラをイメージしたデザインを再現すべく4回塗分けた仕様だ。
TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.
