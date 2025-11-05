【ファミマ】希少なゲイシャ豆を51%使用したプレミアムなコーヒー「ファミボス ゲイシャブレンド ブラック」発売
ファミリーマートは11月4日、「ファミボス ゲイシャブレンド ブラック」(213円)を全国のファミリーマートで発売した。
「ファミボス ゲイシャブレンド ブラック」(213円)
近年、豆の産地や品種、淹れ方にまでこだわったスペシャルティコーヒーの人気が高まり、本格的な味わいを手軽に楽しみたいというニーズが増加している。そんな多様化するニーズに応えるべく、サントリーとの共同開発ブランド「ファミボス」初のファミマルプレミアム商品として、ゲイシャブレンドブラックが誕生した。
開発にあたっては数ある候補の中から、希少価値が高く、世界中のコーヒー愛好家を魅了し、年々出荷量も増えている「ゲイシャ豆」に着目。エチオピア産のゲイシャ豆を51%使用した。繊細な風味と香りを最大限に引き出すため、高機能焙煎機を用いて、ゲイシャ豆に最適な条件で丁寧に焙煎。さらに低温で時間をかけながら抽出することで、雑味が少なくまろやかでフルーティーな味わいを実現した。
