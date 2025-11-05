衝突ギリギリ…信号無視の車が猛スピードで目の前を通過「無茶な走り方」　夜道で3匹のイノシシ“飛び出し”も

大阪・高槻市で、青信号で交差点に進入した車の前を、信号無視の車が猛スピードで横切る瞬間をカメラが捉えた。現場は保育園前の交差点で、周囲には小学校や中学校などもあることから目撃者は日頃から注意して通行していたため、衝突を回避できたという。

車も人通りも多い時間帯に“信号無視”

大阪・高槻市の交差点で10月27日午前8時頃、カメラが捉えたのは、信号が青に変わり進入し始めた瞬間に、目の前を衝突ギリギリで通過する青い車だ。

目撃者：

完全な信号無視ですからね。無茶な走り方だと思う。

ドライブレコーダーには、青い車側の信号が赤に変わる瞬間が捉えられていた。

この動画が撮影された時間は、車だけでなく人通りも多い時間帯だ。

目撃者：

目の前に幼稚園もあります。それから学生さんが（いる）。近くに中学校がある。

一方通行の細い道から交差点に出るので、日頃からとにかく気をつけている場所です。

現場は保育園のすぐ目の前の交差点で、周囲には小学校や中学校などもある。目撃者は日頃から注意していたため、衝突を回避できたという。

ドライバーの“心がけ”でイノシシとの衝突回避

一方、福井・越前町でも、衝突を回避する瞬間がドライブレコーダーに捉えられていた。

10月20日午後6時半頃、目の前に現れたのは車ではなく、3匹のイノシシだった。

目撃者：

だいたいこの時期とか暗い時間になると、アライグマ、ウサギとか（小動物）系を見る。普段から怖いっていうのは分かってるから、ゆっくり行ってた。

さらに減速の際、自動ブレーキも作動。目撃者は、路肩に留まるイノシシを注意しながら、通過していったという。

（「イット！」11月4日放送より）